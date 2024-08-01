Динамо М - Крылья Советов 28 Августа прямая трансляция
28 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 28 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|05.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|06.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|5 : 2
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|6
|2
|Спартак М
|3
|6
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|6
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0