00:23 ()
Свернуть список

Динамо М - Крылья Советов 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Динамо МКрылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 28 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1Крылья Советов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3Динамо М
05.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
01.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 1Крылья Советов
23.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 1Динамо М
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов0 : 2Динамо М
06.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Крылья Советов5 : 2Динамо М
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М0 : 1
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 0Динамо М
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Динамо М2 : 1
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Динамо М
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов3 : 1
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов4 : 1
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Крылья Советов0 : 3
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Динамо Мх36
2 Спартак М36
3 Динамо М23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар26
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород21
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close