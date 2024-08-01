Реал Сосьедад - Алавес 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
28 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 28 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Алавес
Витория
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Антонио Сивера
|16
|зщ
|Уго Новоа
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|2
|4
|7
|Реал Мадрид
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|4
|9
|Реал Сосьедад
|2
|3
|10
|Вальядолид
|2
|3
|11
|Севилья
|3
|2
|12
|Мальорка
|3
|2
|13
|Хетафе
|2
|2
|14
|Бетис
|2
|2
|15
|Лас-Пальмас
|2
|1
|16
|Атлетик Б
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0