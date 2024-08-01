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Реал Сосьедад - Алавес 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
28 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Реал Сосьедад
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 28 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Алавес
Витория
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
20 Испания зщ Хон Пачеко
12 Испания зщ Хавьер Лопес
17 Испания зщ Серхио Гомес
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Испания вр Антонио Сивера
16 Испания зщ Уго Новоа
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
22 Мали зщ Мусса Диарра
3 Испания зщ Мануэль Санчес
8 Испания пз Антонио Бланко
6 Испания пз Андер Гевара
18 Испания пз Хон Альдалур
7 Испания нп Карлос Висенте
10 Аргентина нп Томас Конечны
17 Испания нп Кике
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Алавес0 : 1Реал Сосьедад
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 1Алавес
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 0Алавес
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Алавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Алавес2 : 0Реал Сосьедад
26.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад3 : 0Алавес
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Алавес0 : 1Реал Сосьедад
21.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 1Алавес
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 2
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Реал Сосьедад
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Реал Сосьедад
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Сосьедад1 : 2
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Алавес0 : 0
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Алавес
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Алавес
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Алавес1 : 0
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 5 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал37
2
Лига чемпионов
Сельта36
3
Лига чемпионов
Барселона26
4
Лига чемпионов
Леганес24
5
Лига Европы
Осасуна24
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М24
7 Реал Мадрид24
8 Райо Вальекано24
9 Реал Сосьедад23
10 Вальядолид23
11 Севилья32
12 Мальорка32
13 Хетафе22
14 Бетис22
15 Лас-Пальмас21
16 Атлетик Б21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

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