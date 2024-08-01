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Аль-Хиляль - Дамак 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Аль-Хиляль
Дамак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Дамак, которое состоится 28 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Хиляль2 : 1Дамак
21.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Дамак1 : 1Аль-Хиляль
24.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 0 : 3Аль-Хиляль
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал 1 : 4Аль-Хиляль
29.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Аль-Хиляль1 : 0
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
23.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Дамак0 : 1
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Дамак1 : 1
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур 4 : 1Дамак
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Дамак1 : 1
10.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур 0 : 0Дамак
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Кадисия26
2 Аль-Наср24
3 Аль-Фатех23
4 Аль-Хиляль13
5 Аль-Иттихад13
6 Аль-Иттифак13
7 Аль-Таавун13
8 Аль-Халидж13
9 Аль-Ахли23
10 Аль-Вахда11
11 Эр-Рияд11
12 Аль-Раед21
13 Аль-Шабаб10
14 Дамак10
15 Аль-Холуд10
16
Зона вылета
Аль-Ороба10
17
Зона вылета
Аль-Охдуд10
18
Зона вылета
Аль-Фейха20

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