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Борац Б-Л - Ференцварош 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Борац Б-Л
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Ференцварош, которое состоится 29 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчФеренцварош0 : 0Борац Б-Л
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчФеренцварош0 : 0Борац Б-Л
18.08.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига3-й турБорац Б-Л2 : 0
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБорац Б-Л3 : 1 ДВ
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Борац Б-Л
31.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчБорац Б-Л0 : 1
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчФеренцварош0 : 0Борац Б-Л
17.08.2024Венгрия — OTP Банк Лига4-й турФеренцварош1 : 0
13.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош1 : 1
10.08.2024Венгрия — OTP Банк Лига3-й тур0 : 2Ференцварош
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 0Ференцварош
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Ружомберок
Тобол
5 : 2 1 : 0
Шериф
Зиря
0 : 1 1 : 2 4 : 5
Эльфсборг
Пафос
3 : 0 2 : 5
Команда12
Пакш
Корвинул
0 : 4 0 : 2
Ботев П
Марибор
2 : 1 2 : 2
Висла Кр
Лапи
2 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Висла Кр
Рапид В
1 : 2 6 : 1
Ружомберок
Трабзонспор
0 : 2 1 : 0
Корвинул
Риека
0 : 0 1 : 0
Мольде
Силькеборг
3 : 1 3 : 2
Шериф
Эльфсборг
0 : 1 2 : 0
Команда12
Панатинаикос
Ботев П
2 : 1 0 : 4
Килмарнок
Серкль Брюгге
1 : 1 1 : 0
Аякс
Войводина
1 : 0 1 : 3
Брага
Маккаби П-Т
2 : 0 0 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 0
Петрокуб
ТНС
1 : 0 0 : 0
КИ Клаксвик
Борац Б-Л
2 : 1 3 : 1 ДВ
Мольде
Серкль Брюгге
3 : 0 1 : 0
Трабзонспор
Рапид В
0 : 1 2 : 0
Кривбасс
Виктория Пльзень
1 : 2
Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
0 : 2 7 : 0
Команда12
Партизан
Лугано
0 : 1 2 : 2 ДВ
Панатинаикос
Аякс
0 : 1 0 : 1 13 : 12
Риека
Эльфсборг
1 : 1
Целе
Шэмрок Роверс
1 : 0 3 : 1 ДВ
Динамо Мн
Линкольн
2 : 0 2 : 1
Брага
Серветт
0 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Мольде
Эльфсборг
0 : 1 29.08
Виктория Пльзень
Хартс
1 : 0 29.08
ЛАСК
Стяуа
1 : 1 29.08
РФШ
АПОЭЛ
2 : 1 29.08
ПАОК
Шэмрок Роверс
4 : 0 29.08
Маккаби Т-А
ТСЦ
3 : 0 29.08
Команда12
Лудогорец
Петрокуб
4 : 0 29.08
Лугано
Бешикташ
3 : 3 29.08
Динамо Мн
Андерлехт
0 : 1 29.08
Ягеллония
Аякс
1 : 4 29.08
Ференцварош
Борац Б-Л
0 : 0 29.08
Брага
Рапид В
2 : 1 29.08

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