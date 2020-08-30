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Лион - Страсбург 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
30 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лион
Страсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Страсбург, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Страсбург
Страсбург
23 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
25 Бельгия пз Орель Мангала
10 Франция нп Александр Ляказетт
11 Бельгия нп Малик Фофана
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
16 Франция вр Робин Риссер
24 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
13 Гвинея зщ Сайду Соу
22 Франция зщ Гела Дуэ
12 США зщ Кейлеб Уайли
8 Бразилия пз Андрей Сантос
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
26 Франция пз Дилан Баква
19 Франция пз Хабиб Диарра
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
7 Португалия нп Диегу Морейра
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1Страсбург
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 0 4 : 3Страсбург
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург2 : 1Лион
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург1 : 2Лион
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 2Страсбург
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург1 : 1Лион
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Лион3 : 1Страсбург
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Лион3 : 0Страсбург
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 3Лион
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Лион1 : 1Страсбург
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Лион0 : 2
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 3 : 0Лион
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Лион
25.05.2024 Кубок Франции Финал Лион1 : 2
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1Страсбург
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Страсбург3 : 1
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 1Страсбург
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1Страсбург
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург2 : 1
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Лилль26
3
Лига чемпионов
Монако26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс26
5
Лига Европы
Марсель24
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург24
7 Нант24
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Тулуза22
12 Ницца21
13 Реймс21
14 Монпелье21
15 Анже20
16
Стыковая зона
Сент-Этьен20
17
Зона вылета
Лион20
18
Зона вылета
Брест20

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