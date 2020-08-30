Лион - Страсбург 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
30 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Страсбург, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Страсбург
Страсбург
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Орель Мангала
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|16
|вр
|Робин Риссер
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|13
|зщ
|Сайду Соу
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|12
|зщ
|Кейлеб Уайли
|8
|пз
|Андрей Сантос
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|7
|нп
|Диегу Морейра
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Патрик Виейра
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Марсель
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|2
|4
|7
|Нант
|2
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Тулуза
|2
|2
|12
|Ницца
|2
|1
|13
|Реймс
|2
|1
|14
|Монпелье
|2
|1
|15
|Анже
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|2
|0