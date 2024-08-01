Фенербахче - Аланьяспор 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
30 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Аланьяспор, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|18.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|13.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 5
|24.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 0
|07.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.02.2020
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|23.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|4 : 2
|11.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фенербахче
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Эюпспор
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бешикташ
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Галатасарай
|2
|6
|5
|Истанбул Башакшехир
|2
|4
|6
|Ризеспор
|3
|4
|7
|Сивасспор
|3
|4
|8
|Антальяспор
|3
|4
|9
|Бодрум
|3
|3
|10
|Самсунспор
|2
|3
|11
|Газиантеп
|2
|3
|12
|Гёзтепе
|3
|3
|13
|Коньяспор
|3
|3
|14
|Касымпаша
|3
|2
|15
|Аланьяспор
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Трабзонспор
|1
|1
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Адана Демирспор
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Кайсериспор
|1
|0