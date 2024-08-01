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Фенербахче - Аланьяспор 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
30 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 4-й тур
Фенербахче
Аланьяспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Аланьяспор, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Аланьяспор0 : 1Фенербахче
19.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор1 : 3Фенербахче
18.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Аланьяспор
13.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Аланьяспор2 : 5Фенербахче
24.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче1 : 2Аланьяспор
29.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Аланьяспор0 : 0Фенербахче
07.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 1Аланьяспор
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче1 : 1Аланьяспор
08.02.2020 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Аланьяспор
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 5Фенербахче
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 2 : 2Фенербахче
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче1 : 1 ДВ
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче1 : 0
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
23.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Аланьяспор1 : 1
18.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 4 : 2Аланьяспор
11.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Аланьяспор1 : 1
24.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Аланьяспор1 : 1
18.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур 1 : 1Аланьяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фенербахче37
2
Квалификация Лиги чемпионов
Эюпспор37
3
Квалификация Лиги Европы
Бешикташ26
4
Квалификация Лиги конференций
Галатасарай26
5 Истанбул Башакшехир24
6 Ризеспор34
7 Сивасспор34
8 Антальяспор34
9 Бодрум33
10 Самсунспор23
11 Газиантеп23
12 Гёзтепе33
13 Коньяспор33
14 Касымпаша32
15 Аланьяспор32
16
Зона вылета
Трабзонспор11
17
Зона вылета
Хатайспор31
18
Зона вылета
Адана Демирспор31
19
Зона вылета
Кайсериспор10

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