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Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
30 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 30 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1Лутон Таун
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Лутон Таун
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лутон Таун3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
13.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лутон Таун1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
19.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Лутон Таун
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Лутон Таун
12.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Лутон Таун0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Лутон Таун
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1Лутон Таун
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 0Лутон Таун
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 0 : 0Лутон Таун
12.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лутон Таун1 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лутон Таун2 : 4
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1Лутон Таун
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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