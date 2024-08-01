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Динамо-Брест - Славия-Мозырь 30 Августа прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
30 Августа 2024 года в 18:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Динамо-Брест
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Славия-Мозырь, которое состоится 30 Августа 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо-Брест
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест0 : 1Славия-Мозырь
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест1 : 3Славия-Мозырь
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Славия-Мозырь3 : 1Динамо-Брест
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест0 : 3Славия-Мозырь
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
31.10.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
04.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест1 : 2Славия-Мозырь
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 4Динамо-Брест
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 2Динамо-Брест
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест3 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Динамо-Брест
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Славия-Мозырь
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1840
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1932
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1927
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1920
12 Сморгонь1820
13 Нафтан1716
14 Минск1812
15
Зона вылета
Днепр М198
16
Зона вылета
Шахтёр С19-1

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