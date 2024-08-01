Гомель - Сморгонь 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
30 Августа 2024 года в 20:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Сморгонь, которое состоится 30 Августа 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Беларусь - Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.06.2020
|Беларусь - Первая лига
|10-й тур
|1 : 1
|27.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|18
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|19
|39
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|19
|32
|5
|Витебск
|19
|29
|6
|Арсенал
|19
|28
|7
|Слуцк
|19
|28
|8
|Славия-Мозырь
|19
|27
|9
|Гомель
|18
|25
|10
|Ислочь
|19
|24
|11
|БАТЭ
|19
|20
|12
|Сморгонь
|18
|20
|13
|Нафтан
|17
|16
|14
|Минск
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|19
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|19
|-1