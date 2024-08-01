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Гомель - Сморгонь 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
30 Августа 2024 года в 20:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Гомель
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Сморгонь, которое состоится 30 Августа 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2Гомель
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3Гомель
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0Сморгонь
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Сморгонь
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Сморгонь1 : 2Гомель
24.10.2020 Беларусь - Первая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3Гомель
27.06.2020 Беларусь - Первая лига 10-й тур Гомель1 : 1Сморгонь
27.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Гомель
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 0
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Гомель
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Гомель1 : 2
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3Гомель
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Сморгонь1 : 0
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Сморгонь1 : 1
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 2
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Сморгонь1 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1840
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1932
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1927
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1920
12 Сморгонь1820
13 Нафтан1716
14 Минск1812
15
Зона вылета
Днепр М198
16
Зона вылета
Шахтёр С19-1

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