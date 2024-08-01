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Фортуна - Ганновер-96 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
30 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Фортуна
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ганновер-96, которое состоится 30 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганновер-962 : 2Фортуна
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Фортуна1 : 1Ганновер-96
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна3 : 3Ганновер-96
08.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 0Фортуна
16.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-960 : 0Фортуна
06.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна1 : 1Ганновер-96
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Ганновер-963 : 0Фортуна
21.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна3 : 2Ганновер-96
24.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 0Фортуна
18.05.2019 Германия - Бундеслига 34-й тур Фортуна2 : 1Ганновер-96
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Фортуна
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Фортуна
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 0
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 2Фортуна
27.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна0 : 3 5 : 6
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-961 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Ганновер-96
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Ганновер-96
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0737
2
Повышение
Фортуна37
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9637
4 Карлсруэ37
5 Кайзерслаутерн37
6 Гройтер Фюрт35
7 Магдебург35
8 Кёльн34
9 Шальке-0434
10 Нюрнберг34
11 Герта34
12 Гамбург34
13 Ян33
14 Эльверсберг32
15 Пройссен Мюнстер31
16
Стыковая зона
Дармштадт 9831
17
Зона вылета
Ульм 184630
18
Зона вылета
Айнтрахт Б30

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