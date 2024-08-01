Фортуна - Ганновер-96 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
30 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ганновер-96, которое состоится 30 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|08.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 0
|21.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|3
|7
| 2
Повышение
|Фортуна
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|3
|7
|4
|Карлсруэ
|3
|7
|5
|Кайзерслаутерн
|3
|7
|6
|Гройтер Фюрт
|3
|5
|7
|Магдебург
|3
|5
|8
|Кёльн
|3
|4
|9
|Шальке-04
|3
|4
|10
|Нюрнберг
|3
|4
|11
|Герта
|3
|4
|12
|Гамбург
|3
|4
|13
|Ян
|3
|3
|14
|Эльверсберг
|3
|2
|15
|Пройссен Мюнстер
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|3
|0