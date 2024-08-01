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Пари Нижний Новгород - Зенит 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
31 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Пари Нижний НовгородЗенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Зенит, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород0 : 8Зенит
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит3 : 1Пари Нижний Новгород
09.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 0Пари Нижний Новгород
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Зенит
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит3 : 0Пари Нижний Новгород
16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
21.06.2022 Кубок PARI Премьер Зенит1 : 1 5 : 3Пари Нижний Новгород
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Зенит
19.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Зенит5 : 1Пари Нижний Новгород
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 2
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 3 : 0Пари Нижний Новгород
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит2 : 0
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 1 : 1 5 : 4Зенит
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 4Зенит
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М615
2 Зенит614
3 Краснодар612
4 Динамо М612
5 Спартак М611
6 ЦСКА610
7 Рубин610
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород66
11 Химки66
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон64
15
Зона вылета
Факел64
16
Зона вылета
Ахмат64

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