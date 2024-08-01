Пари Нижний Новгород - Зенит 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
31 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Зенит, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Саша Илич
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 8
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|09.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|21.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 5 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|5 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 4
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|6
|15
|2
|Зенит
|6
|14
|3
|Краснодар
|6
|12
|4
|Динамо М
|6
|12
|5
|Спартак М
|6
|11
|6
|ЦСКА
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Ростов
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|6
|10
|Пари Нижний Новгород
|6
|6
|11
|Химки
|6
|6
|12
|Оренбург
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Факел
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|6
|4