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Спартак М - Рубин 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
31 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Спартак МРубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Рубин, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М2 : 0Рубин
19.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М3 : 1Рубин
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин0 : 1Спартак М
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4Спартак М
16.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Спартак М1 : 1Рубин
24.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Рубин1 : 0Спартак М
14.07.2021 Кубок Матч Премьер 2-й тур Рубин0 : 4Спартак М
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Спартак М0 : 2Рубин
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин0 : 2Спартак М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Рубин1 : 2Спартак М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 0Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Спартак М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М3 : 2
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М3 : 0
29.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Рубин
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 0 : 2Рубин
23.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 0
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 0
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М615
2 Зенит614
3 Краснодар612
4 Динамо М612
5 Спартак М611
6 ЦСКА610
7 Рубин610
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород66
11 Химки66
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон64
15
Зона вылета
Факел64
16
Зона вылета
Ахмат64

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