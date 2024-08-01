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Арсенал Т - СКА-Хабаровск 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
31 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Арсенал Т
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - СКА-Хабаровск, которое состоится 31 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Арсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Арсенал Т
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур СКА-Хабаровск6 : 0Арсенал Т
17.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т3 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига 16-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Арсенал Т
24.07.2017 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
07.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Арсенал Т
19.02.2016 Кубок ФНЛ Плей-офф СКА-Хабаровск0 : 2Арсенал Т
20.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Арсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
03.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур СКА-Хабаровск3 : 0Арсенал Т
23.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 0Арсенал Т
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Арсенал Т0 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал Т1 : 1
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал Т2 : 1
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Арсенал Т
23.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 2
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск0 : 0
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур СКА-Хабаровск0 : 3
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал714
3
Стыковая зона
Торпедо М713
4
Стыковая зона
Чайка712
5 Нефтехимик711
6 Ротор711
7 Балтика710
8 Сочи710
9 Сокол710
10 Родина710
11 Енисей79
12 Алания78
13 КАМАЗ77
14 Черноморец77
15 Уфа76
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник75

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