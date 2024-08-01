Арсенал Т - СКА-Хабаровск 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
31 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - СКА-Хабаровск, которое состоится 31 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|17.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 2
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|24.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|07.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.02.2016
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|7
|15
| 2
Повышение
|Урал
|7
|14
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|7
|13
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|7
|12
|5
|Нефтехимик
|7
|11
|6
|Ротор
|7
|11
|7
|Балтика
|7
|10
|8
|Сочи
|7
|10
|9
|Сокол
|7
|10
|10
|Родина
|7
|10
|11
|Енисей
|7
|9
|12
|Алания
|7
|8
|13
|КАМАЗ
|7
|7
|14
|Черноморец
|7
|7
|15
|Уфа
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5