Брентфорд - Саутгемптон 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Саутгемптон, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|8
|пз
|Уильям Смоллбоун
|4
|пз
|Флинн Даунс
|7
|пз
|Джо Арибо
|9
|нп
|Адам Армстронг
|17
|нп
|Бен Бреретон Диас
Главные тренеры
|Томас Франк
|Расселл Мартин
История личных встреч
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|11.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 5
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|8
|Челси
|2
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|3
|14
|Борнмут
|2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0