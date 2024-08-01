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Брентфорд - Саутгемптон 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Брентфорд
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Саутгемптон, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
1 Англия вр Алекс Маккарти
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
5 Англия зщ Джек Стивенс
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
8 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
4 Англия пз Флинн Даунс
7 Нигерия пз Джо Арибо
9 Англия нп Адам Армстронг
17 Чили нп Бен Бреретон Диас
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Саутгемптон0 : 2Брентфорд
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брентфорд3 : 0Саутгемптон
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд3 : 0Саутгемптон
11.01.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон4 : 1Брентфорд
16.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Саутгемптон0 : 2Брентфорд
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 1Брентфорд
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Брентфорд
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 2Брентфорд
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 5Саутгемптон
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон0 : 1
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Саутгемптон
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Саутгемптон1 : 1
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал 0 : 1Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Арсенал26
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур24
6 Ноттингем Форест24
7 Ньюкасл Юнайтед24
8 Челси23
9 Вест Хэм Юнайтед23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Брентфорд23
13 Астон Вилла23
14 Борнмут22
15 Лестер Сити21
16 Саутгемптон20
17 Кристал Пэлас20
18
Зона вылета
Ипсвич Таун20
19
Зона вылета
Вулверхэмптон20
20
Зона вылета
Эвертон20

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