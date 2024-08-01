Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|26
|нп
|Савио
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|8
|Челси
|2
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|3
|14
|Борнмут
|2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0