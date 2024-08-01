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Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
26 Бразилия нп Савио
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
19.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Вест Хэм Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вест Хэм Юнайтед2 : 2 6 : 5
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 1
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Манчестер Сити
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 4 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Арсенал26
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур24
6 Ноттингем Форест24
7 Ньюкасл Юнайтед24
8 Челси23
9 Вест Хэм Юнайтед23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Брентфорд23
13 Астон Вилла23
14 Борнмут22
15 Лестер Сити21
16 Саутгемптон20
17 Кристал Пэлас20
18
Зона вылета
Ипсвич Таун20
19
Зона вылета
Вулверхэмптон20
20
Зона вылета
Эвертон20

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