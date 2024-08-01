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Дерби Каунти - Бристоль Сити 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Дерби Каунти
Бристоль Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Бристоль Сити, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Дерби Каунти1 : 3Бристоль Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Дерби Каунти1 : 0Бристоль Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бристоль Сити3 : 2Дерби Каунти
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Дерби Каунти1 : 2Бристоль Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити0 : 2Дерби Каунти
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Дерби Каунти1 : 1Бристоль Сити
19.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Дерби Каунти0 : 0Бристоль Сити
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Бристоль Сити4 : 1Дерби Каунти
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 0 3 : 2Дерби Каунти
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 2 : 1Дерби Каунти
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Дерби Каунти1 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Дерби Каунти2 : 1
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 4 : 2Дерби Каунти
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Бристоль Сити1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бристоль Сити4 : 3
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити0 : 1
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 1Бристоль Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 4 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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