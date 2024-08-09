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Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Оксфорд Юнайтед
Престон Норт Энд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 0Оксфорд Юнайтед
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
16.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 2Оксфорд Юнайтед
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 5Престон Норт Энд
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Престон Норт Энд1 : 0
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Престон Норт Энд2 : 0
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Престон Норт Энд0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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