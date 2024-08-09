Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 2
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|2 : 0
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 5
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|09.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|3
|9
| 2
Повышение
|Уотфорд
|3
|9
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|3
|7
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
| 5
Плей-офф
|Бёрнли
|3
|6
| 6
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|7
|Бристоль Сити
|3
|5
|8
|Суонси Сити
|3
|4
|9
|Ковентри Сити
|3
|4
|10
|Мидлсбро
|3
|4
|11
|Шеффилд Юнайтед
|3
|3
|12
|Оксфорд Юнайтед
|3
|3
|13
|Портсмут
|3
|3
|14
|Халл Сити
|3
|3
|15
|Дерби Каунти
|3
|3
|16
|Шеффилд Уэнсдей
|3
|3
|17
|Сток Сити
|3
|3
|18
|Престон Норт Энд
|3
|3
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|2
|20
|Норвич Сити
|3
|2
|21
|Плимут Аргайл
|3
|2
| 22
Зона вылета
|Миллуолл
|3
|1
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|3
|1
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|3
|1