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Плимут Аргайл - Сток Сити 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Плимут Аргайл
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Сток Сити, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сток Сити3 : 0Плимут Аргайл
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Плимут Аргайл2 : 1Сток Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 0Плимут Аргайл
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Плимут Аргайл1 : 1
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл3 : 0
11.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 5Сток Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Сток Сити1 : 2
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 0Сток Сити
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 2Сток Сити
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Сток Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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