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Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Вест Бромвич Альбион
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Суонси Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Суонси Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Суонси Сити
28.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Суонси Сити
20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Суонси Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
08.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1Суонси Сити
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Суонси Сити
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Суонси Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 1Вест Бромвич Альбион
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 3Вест Бромвич Альбион
17.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Вест Бромвич Альбион
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Суонси Сити0 : 1
25.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Суонси Сити1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Суонси Сити3 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Суонси Сити3 : 1
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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