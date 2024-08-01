Атлетик Б - Атлетико М 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|24
|пз
|Беньят Прадос
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|20
|пз
|Аксель Витсель
|12
|пз
|Самуэл Лино
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|7
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Диего Симеоне
История личных встреч
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Вальядолид
|3
|4
|12
|Осасуна
|3
|4
|13
|Реал Сосьедад
|3
|3
|14
|Севилья
|3
|2
|15
|Лас-Пальмас
|3
|2
|16
|Мальорка
|3
|2
|17
|Хетафе
|2
|2
| 18
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0