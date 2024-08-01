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Атлетик Б - Атлетико М 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Атлетик Б
Атлетико М

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
32ИспаниязщАдама Бойро
24ИспанияпзБеньят Прадос
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспанияпзМаркос Льоренте
20БельгияпзАксель Витсель
12БразилияпзСамуэл Лино
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
19АргентинанпХулиан Альварес
7ФранциянпАнтуан Гризманн
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1Атлетик Б
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0Атлетико М
07.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетико М0 : 1Атлетик Б
16.12.2023Испания - Примера17-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
19.02.2023Испания - Примера22-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
15.10.2022Испания - Примера9-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
30.04.2022Испания - Примера34-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
13.01.2022Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2Атлетик Б
18.09.2021Испания - Примера5-й турАтлетико М0 : 0Атлетик Б
25.04.2021Испания - Примера32-й турАтлетик Б2 : 1Атлетико М
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетик Б1 : 0
24.08.2024Испания — Примера2-й тур2 : 1Атлетик Б
15.08.2024Испания — Примера1-й турАтлетик Б1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20244 : 0Атлетик Б
25.05.2024Испания - Примера38-й тур0 : 1Атлетик Б
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й турАтлетико М3 : 0
19.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 2Атлетико М
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Атлетико М2 : 0
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 3Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид35
5
Лига Европы
Атлетико М35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Алавес34
11 Вальядолид34
12 Осасуна34
13 Реал Сосьедад33
14 Севилья32
15 Лас-Пальмас32
16 Мальорка32
17 Хетафе22
18
Зона вылета
Бетис22
19
Зона вылета
Эспаньол31
20
Зона вылета
Валенсия30

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