Айнтрахт Ф - Хоффенхайм 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хоффенхайм, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|пз
|Джан Узун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Оливер Бауман
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|16
|зщ
|Антон Стах
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|22
|зщ
|Александер Прасс
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|4 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 2 3 : 5
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Бавария
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|1
|3
|7
|РБ Лейпциг
|1
|3
|8
|Вердер
|1
|1
|9
|Аугсбург
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Вольфсбург
|1
|0
|14
|Боруссия М
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0