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Айнтрахт Ф - Хоффенхайм 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хоффенхайм, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврКевин Трапп
13ДаниязщРасмус Кристенсен
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
27ГерманияпзМарио Гётце
20ТурцияпзДжан Узун
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
8АлжирпзФарес Шаиби
11ФранциянпУго Экитике
1ГерманияврОливер Бауман
25НигериязщКевин Акпогума
4ГерманиязщТим Дрекслер
16ГерманиязщАнтон Стах
3ЧехиязщПавел Кадержабек
22АвстриязщАлександер Прасс
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
21ГерманиянпМариус Бюльтер
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф3 : 1Хоффенхайм
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турХоффенхайм3 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф4 : 2Хоффенхайм
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф2 : 2Хоффенхайм
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2021Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
18.08.2019Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 0Хоффенхайм
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турХоффенхайм3 : 2
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 2 3 : 5Хоффенхайм
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХоффенхайм4 : 2
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 6Хоффенхайм
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Хайденхайм13
3
Лига чемпионов
Боруссия Д13
4
Лига чемпионов
Байер13
5
Лига Европы
Бавария13
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм13
7 РБ Лейпциг13
8 Вердер11
9 Аугсбург11
10 Унион11
11 Майнц11
12 Хольштайн10
13 Вольфсбург10
14 Боруссия М10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Штутгарт10
17
Зона вылета
Санкт-Паули10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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