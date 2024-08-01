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Вердер - Боруссия Д 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вердер
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия Д, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
3ГерманиязщАнтони Юнг
27ГерманиязщФеликс Агу
32АвстриязщМарко Фридль
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
11ГерманиянпДжастин Нджинма
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
20АвстрияпзМарсель Забитцер
27ГерманиянпКарим Адейеми
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 2Боруссия Д
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0Вердер
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турВердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турВердер1 : 2Боруссия Д
22.02.2020Германия - Бундеслига23-й турВердер0 : 2Боруссия Д
04.02.2020Кубок Германии1/8 финалаВердер3 : 2Боруссия Д
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турБоруссия Д2 : 2Вердер
04.05.2019Германия - Бундеслига32-й турВердер2 : 2Боруссия Д
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 2Вердер
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Вердер
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Вердер2 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВердер4 : 1
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Вердер
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия Д2 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Боруссия Д
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 0
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 2
17.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Хайденхайм13
3
Лига чемпионов
Боруссия Д13
4
Лига чемпионов
Байер13
5
Лига Европы
Бавария13
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм13
7 РБ Лейпциг13
8 Вердер11
9 Аугсбург11
10 Унион11
11 Майнц11
12 Хольштайн10
13 Вольфсбург10
14 Боруссия М10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Штутгарт10
17
Зона вылета
Санкт-Паули10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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