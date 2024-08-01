Вердер - Боруссия Д 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия Д, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|3
|зщ
|Антони Юнг
|27
|зщ
|Феликс Агу
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|27
|нп
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Нури Шахин
История личных встреч
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|18.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Бавария
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|1
|3
|7
|РБ Лейпциг
|1
|3
|8
|Вердер
|1
|1
|9
|Аугсбург
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Вольфсбург
|1
|0
|14
|Боруссия М
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0