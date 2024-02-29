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Алмере Сити - Гронинген 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
31 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Алмере Сити
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Гронинген, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Гронинген
Гронинген
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
14 Греция зщ Василиос Загаритис
8 Нидерланды пз Стейе Ресинк
27 Франция пз Логан Делорье-Шобе
24 Коморские острова нп Фе Маттуа
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
23 Экваториальная Гвинея нп Алекс Бальбао
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
5 Германия зщ Марко Ренте
43 Бельгия зщ Марвин Персман
22 Нидерланды пз Финн Стам
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
8 Норвегия пз Йохан Хове
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
10 Италия пз Лучано Валенте
29 Нидерланды нп Постема Романо
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Алмере Сити1 : 7
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 3 : 0Алмере Сити
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Алмере Сити0 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Алмере Сити1 : 4
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Алмере Сити
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Гронинген0 : 0
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 2Гронинген
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Гронинген4 : 1
29.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 1Гронинген
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
2
Лига чемпионов
Гронинген37
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт37
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна26
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
7
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II35
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
9 Аякс23
10 Спарта33
11 НЕК Неймеген33
12 Гоу Эхед Иглс33
13 НАК Бреда33
14 Хераклес32
15 Херенвен21
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле30
17
Зона вылета
Валвейк30
18
Зона вылета
Алмере Сити30

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