Алмере Сити - Гронинген 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
31 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Гронинген, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Нордин Баккер
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|8
|пз
|Стейе Ресинк
|27
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|24
|нп
|Фе Маттуа
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|23
|нп
|Алекс Бальбао
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|8
|пз
|Йохан Хове
|18
|пз
|Tika de Jonge
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
|Дик Люккин
История личных встреч
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|3
|5
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|Спарта
|3
|3
|11
|НЕК Неймеген
|3
|3
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|13
|НАК Бреда
|3
|3
|14
|Хераклес
|3
|2
|15
|Херенвен
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|3
|0