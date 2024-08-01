Фортуна - НЕК Неймеген 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
31 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - НЕК Неймеген, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
НЕК Неймеген
Неймеген
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|14
|зщ
|Родриго Гут
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|12
|пз
|Иву Пинту
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|10
|пз
|Ален Халилович
|28
|пз
|Йосип Митрович
|11
|пз
|Makan Aiko
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|пз
|Умаро Эмбало
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|11
|нп
|Basar Onal
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|10.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 3
|21.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|01.11.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 3
|23.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|3
|5
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|Спарта
|3
|3
|11
|НЕК Неймеген
|3
|3
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|13
|НАК Бреда
|3
|3
|14
|Хераклес
|3
|2
|15
|Херенвен
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|3
|0