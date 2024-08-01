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Фортуна - НЕК Неймеген 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
31 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фортуна
НЕК Неймеген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - НЕК Неймеген, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
НЕК Неймеген
Неймеген
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
14 Бразилия зщ Родриго Гут
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
12 Португалия пз Иву Пинту
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
10 Хорватия пз Ален Халилович
28 Хорватия пз Йосип Митрович
11 Франция пз Makan Aiko
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
Португалия пз Умаро Эмбало
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
7 Испания нп Робер Гонсалес
11 Турция нп Basar Onal
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген3 : 2Фортуна
10.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген0 : 1Фортуна
02.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна1 : 3НЕК Неймеген
21.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген3 : 2 ДВФортуна
01.11.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд НЕК Неймеген2 : 3Фортуна
23.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Фортуна3 : 0
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 2Фортуна
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 0Фортуна
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фортуна1 : 1
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна0 : 0
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген1 : 0
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген1 : 2
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 НЕК Неймеген1 : 1
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала НЕК Неймеген1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
2
Лига чемпионов
Гронинген37
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт37
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна26
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
7
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II35
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
9 Аякс23
10 Спарта33
11 НЕК Неймеген33
12 Гоу Эхед Иглс33
13 НАК Бреда33
14 Хераклес32
15 Херенвен21
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле30
17
Зона вылета
Валвейк30
18
Зона вылета
Алмере Сити30

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