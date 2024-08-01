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Виллем II - Спарта 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
31 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Виллем II
Спарта

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Спарта, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Спарта
Роттердам
1 Франция вр Томас Дидийон
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
7 Нидерланды пз Ник Додеман
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
8 Нидерланды пз Йессе Босх
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
14 Бельгия пз Cisse Sandra
9 Бельгия нп Киан Васен
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Нидерланды зщ Бойд Рейт
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Спарта1 : 0Виллем II
06.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II0 : 3Спарта
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Спарта0 : 2Виллем II
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II1 : 3Спарта
18.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Виллем II3 : 0Спарта
30.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II4 : 0Спарта
04.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Спарта1 : 0Виллем II
18.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II2 : 2Спарта
27.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II3 : 2Спарта
15.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Спарта2 : 2Виллем II
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 1Виллем II
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Виллем II2 : 0
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Виллем II
19.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Виллем II1 : 3
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 3Виллем II
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Спарта1 : 1
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 1Спарта
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Спарта0 : 0
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 3 : 1Спарта
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
2
Лига чемпионов
Гронинген37
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт37
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна26
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
7
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II35
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
9 Аякс23
10 Спарта33
11 НЕК Неймеген33
12 Гоу Эхед Иглс33
13 НАК Бреда33
14 Хераклес32
15 Херенвен21
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле30
17
Зона вылета
Валвейк30
18
Зона вылета
Алмере Сити30

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