Виллем II - Спарта 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
31 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Спарта, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Томас Дидийон
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|7
|пз
|Ник Додеман
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|18.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|30.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 0
|04.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|18.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|27.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 2
|15.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|3
|5
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|Спарта
|3
|3
|11
|НЕК Неймеген
|3
|3
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|13
|НАК Бреда
|3
|3
|14
|Хераклес
|3
|2
|15
|Херенвен
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|3
|0