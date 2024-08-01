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Шахтёр С - Арсенал 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Шахтёр С
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Арсенал, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал2 : 0Шахтёр С
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С3 : 0Арсенал
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Арсенал1 : 2Шахтёр С
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр С
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Шахтёр С
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С0 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Шахтёр С
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Шахтёр С
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал3 : 1
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Арсенал
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал3 : 1
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 4 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1840
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест2035
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь2027
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1920
12 Сморгонь1820
13 Нафтан1716
14 Минск1812
15
Зона вылета
Днепр М198
16
Зона вылета
Шахтёр С19-1

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