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Крылья Советов - Динамо Мх 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Крылья Советов
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
01.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турДинамо Мх1 : 0Крылья Советов
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться5 : 0Крылья Советов
28.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 3-й тур5 : 1Крылья Советов
25.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й турКрылья Советов3 : 1
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов4 : 1
17.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й тур1 : 0Крылья Советов
27.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 3-й тур0 : 1Динамо Мх
23.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й тур2 : 0Динамо Мх
19.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й турДинамо Мх1 : 0
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й тур2 : 1Динамо Мх
10.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й тур2 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Локомотив М615
3 Спартак М714
4 ЦСКА713
5 Краснодар612
6 Динамо М612
7 Рубин710
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород76
11 Химки76
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел64

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