Крылья Советов - Динамо Мх 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|7
|17
|2
|Локомотив М
|6
|15
|3
|Спартак М
|7
|14
|4
|ЦСКА
|7
|13
|5
|Краснодар
|6
|12
|6
|Динамо М
|6
|12
|7
|Рубин
|7
|10
|8
|Ростов
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|6
|10
|Пари Нижний Новгород
|7
|6
|11
|Химки
|7
|6
|12
|Оренбург
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|4