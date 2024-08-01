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Челси - Кристал Пэлас 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Челси
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Англия вр Дин Хендерсон
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
6 Англия зщ Марк Гехи
26 США зщ Крис Ричардс
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
19 Англия пз Уилл Хьюз
18 Япония пз Даити Камада
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
12.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас1 : 3Челси
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 1Кристал Пэлас
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 0Кристал Пэлас
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 2Челси
17.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Кристал Пэлас
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 1Челси
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси3 : 0Кристал Пэлас
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас1 : 4Челси
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси4 : 0Кристал Пэлас
07.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас2 : 3Челси
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 1Челси
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 6Челси
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Челси2 : 0
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 2
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 1
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Кристал Пэлас4 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 2
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Кристал Пэлас1 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
3
Лига чемпионов
Арсенал37
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Брентфорд36
6 Астон Вилла36
7 Борнмут35
8 Ноттингем Форест35
9 Тоттенхэм Хотспур24
10 Ньюкасл Юнайтед24
11 Фулхэм34
12 Челси23
13 Манчестер Юнайтед23
14 Вест Хэм Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Ипсвич Таун31
17 Вулверхэмптон31
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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