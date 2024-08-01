Челси - Кристал Пэлас 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|6
|зщ
|Марк Гехи
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|12.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 3
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|5
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|11
|Фулхэм
|3
|4
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Ипсвич Таун
|3
|1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0