Севилья - Жирона 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
01 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Анхель Мичел
История личных встреч
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|7 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Вальядолид
|4
|4
|9
|Эспаньол
|4
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Атлетик Б
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Осасуна
|3
|4
|14
|Реал Сосьедад
|3
|3
|15
|Севилья
|3
|2
|16
|Лас-Пальмас
|3
|2
|17
|Мальорка
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0