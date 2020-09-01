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Севилья - Жирона 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
01 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Севилья
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Жирона
Жирона
13НорвегияврЭрьян Нюланд
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщКике Салас
3ИспаниязщАдрия Педроса
26ИспаниязщХуанлу Санчес
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
21НигериянпЧидера Эджуке
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
8УкраинапзВиктор Цыганков
9ИспаниянпАбель Руис
20ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
21.01.2024Испания - Примера21-й турЖирона5 : 1Севилья
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2Жирона
01.05.2023Испания - Примера32-й турСевилья0 : 2Жирона
14.01.2023Испания - Примера17-й турЖирона2 : 1Севилья
28.04.2019Испания - Примера35-й турЖирона1 : 0Севилья
16.12.2018Испания - Примера16-й турСевилья2 : 0Жирона
11.02.2018Испания - Примера23-й турСевилья1 : 0Жирона
17.09.2017Испания - Примера4-й турЖирона0 : 1Севилья
27.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Севилья
23.08.2024Испания — Примера2-й турСевилья1 : 2
16.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 2Севилья
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20244 : 1Севилья
26.05.2024Испания - Примера38-й турСевилья1 : 2
29.08.2024Испания — Примера3-й турЖирона4 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 0Жирона
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Жирона
24.05.2024Испания - Примера38-й турЖирона7 : 0
19.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 3Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Сельта36
5
Лига Европы
Реал Мадрид35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Вальядолид44
9 Эспаньол44
10 Алавес34
11 Атлетик Б44
12 Райо Вальекано44
13 Осасуна34
14 Реал Сосьедад33
15 Севилья32
16 Лас-Пальмас32
17 Мальорка32
18
Зона вылета
Хетафе22
19
Зона вылета
Бетис22
20
Зона вылета
Валенсия30

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