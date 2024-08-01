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Дженоа - Верона 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
01 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Дженоа
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Верона, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
14ИталиязщАлессандро Вольякко
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
9ПортугалиянпВитор Оливейра
19ИталиянпАндреа Пинамонти
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
33СловакияпзОндрей Дуда
6ФранцияпзРеда Белахьяне
8СербияпзДарко Лазович
20КипрпзГригорис Кастанос
14Кабо-ВерденпДейлон Роша Ливраменто
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
07.04.2024Италия - Серия А31-й турВерона1 : 2Дженоа
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0Верона
04.04.2022Италия - Серия А31-й турВерона1 : 0Дженоа
25.09.2021Италия - Серия А6-й турДженоа3 : 3Верона
20.02.2021Италия - Серия А23-й турДженоа2 : 2Верона
19.10.2020Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0Дженоа
02.08.2020Италия - Серия А38-й турДженоа3 : 0Верона
12.01.2020Италия - Серия А19-й турВерона2 : 1Дженоа
23.04.2018Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 1Верона
04.12.2017Италия - Серия А15-й турВерона0 : 1Дженоа
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур0 : 1Дженоа
17.08.2024Италия — Серия А1-й турДженоа2 : 2
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаДженоа1 : 0
24.05.2024Италия - Серия А38-й турДженоа2 : 0
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 0Дженоа
26.08.2024Италия — Серия А2-й турВерона0 : 3
18.08.2024Италия — Серия А1-й турВерона3 : 0
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаВерона1 : 2
26.05.2024Италия - Серия А38-й турВерона2 : 2
20.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 2Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Торино37
3
Лига чемпионов
Ювентус26
4
Лига чемпионов
Наполи36
5
Лига Европы
Эмполи35
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе24
7 Дженоа24
8 Парма34
9 Лацио34
10 Аталанта33
11 Верона23
12 Лечче33
13 Фиорентина22
14 Милан32
15 Кальяри32
16 Болонья32
17 Рома21
18
Зона вылета
Монца21
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо21

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