Дженоа - Верона 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
01 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Верона, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|9
|нп
|Витор Оливейра
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|8
|пз
|Дарко Лазович
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|14
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|23.04.2018
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|04.12.2017
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|2
|4
|7
|Дженоа
|2
|4
|8
|Парма
|3
|4
|9
|Лацио
|3
|4
|10
|Аталанта
|3
|3
|11
|Верона
|2
|3
|12
|Лечче
|3
|3
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|3
|2
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Болонья
|3
|2
|17
|Рома
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|2
|1