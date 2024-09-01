02:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 сентября
Свернуть список

Ювентус - Рома 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
01 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ювентус
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
27ИталиязщАндреа Камбьязо
21ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
51БельгияпзСамюэль Мбангула
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
18АргентинанпМатиас Соуле
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
05.05.2024Италия - Серия А35-й турРома1 : 1Ювентус
30.12.2023Италия - Серия А18-й турЮвентус1 : 0Рома
05.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турРома1 : 0Ювентус
27.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЮвентус1 : 1Рома
09.01.2022Италия - Серия А21-й турРома3 : 4Ювентус
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЮвентус1 : 0Рома
06.02.2021Италия - Серия А21-й турЮвентус2 : 0Рома
27.09.2020Италия - Серия А2-й турРома2 : 2Ювентус
01.08.2020Италия - Серия А38-й турЮвентус1 : 3Рома
22.01.2020Кубок Италии1/4 финалаЮвентус3 : 1Рома
26.08.2024Италия — Серия А2-й тур0 : 3Ювентус
19.08.2024Италия — Серия А1-й турЮвентус3 : 0
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Ювентус
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ювентус2 : 2
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 0Ювентус
25.08.2024Италия — Серия А2-й турРома1 : 2
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Рома
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Рома
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 4Рома
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рома1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Торино37
3
Лига чемпионов
Ювентус26
4
Лига чемпионов
Наполи36
5
Лига Европы
Эмполи35
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе24
7 Дженоа24
8 Парма34
9 Лацио34
10 Аталанта33
11 Верона23
12 Лечче33
13 Фиорентина22
14 Милан32
15 Кальяри32
16 Болонья32
17 Рома21
18
Зона вылета
Монца21
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close