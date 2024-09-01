Ювентус - Рома 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
01 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|51
|пз
|Самюэль Мбангула
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 4
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|22.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|2
|4
|7
|Дженоа
|2
|4
|8
|Парма
|3
|4
|9
|Лацио
|3
|4
|10
|Аталанта
|3
|3
|11
|Верона
|2
|3
|12
|Лечче
|3
|3
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|3
|2
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Болонья
|3
|2
|17
|Рома
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|2
|1