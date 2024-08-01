ПЕК Зволле - Хераклес 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Хераклес, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|50
|пз
|Филип Крастев
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|24
|нп
|Ivan Mesik
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|26.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|26.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 0
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|4
|8
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|2
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|14
|НАК Бреда
|4
|3
|15
|Хераклес
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Алмере Сити
|4
|1
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0