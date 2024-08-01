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ПЕК Зволле - Хераклес 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Хераклес, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Хераклес
Алмело
1НидерландыврЯспер Схенделар
28ДаниязщSimon Graves
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
23НидерландыпзЭлиано Рейндерс
34НидерландыпзNick Fichtinger
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
50БолгарияпзФилип Крастев
9НидерландынпДилан Венте
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
12НидерландызщРубен Роскен
23ФинляндиязщЮхо Талвитие
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
26НидерландыпзДаниел ван Кам
7БельгияпзБрайан Лимбомбе
8ГерманияпзМарио Энгельс
10НидерландыпзShiloh Zand
24СловакиянпIvan Mesik
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
НидерландыЭрвин ван де Лои
История личных встреч
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПЕК Зволле3 : 1Хераклес
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХераклес2 : 1ПЕК Зволле
26.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХераклес2 : 0ПЕК Зволле
23.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПЕК Зволле1 : 0Хераклес
07.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турХераклес2 : 1ПЕК Зволле
26.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турПЕК Зволле2 : 2Хераклес
26.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турХераклес4 : 0ПЕК Зволле
26.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХераклес0 : 2ПЕК Зволле
27.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПЕК Зволле1 : 1Хераклес
24.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турХераклес2 : 1ПЕК Зволле
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 0ПЕК Зволле
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турПЕК Зволле1 : 5
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 0ПЕК Зволле
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1ПЕК Зволле
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турХераклес1 : 1
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турХераклес1 : 3
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 0Хераклес
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес0 : 0
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур4 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген48
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт37
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте24
12 Аякс23
13 Гоу Эхед Иглс33
14 НАК Бреда43
15 Хераклес32
16
Стыковая зона
Алмере Сити41
17
Зона вылета
ПЕК Зволле30
18
Зона вылета
Валвейк40

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