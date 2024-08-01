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ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
01 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1АргентинаврВальтер Бенитес
37СШАзщРичард Ледесма
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
35НорвегиязщФредрик Оппегорд
7СШАпзМалик Тилльман
20НидерландыпзГус Тиль
23НидерландыпзЙоей Верман
27МексикапзИрвин Лосано
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
4НидерландызщЙорис Крамер
3ГерманиязщГеррит Наубер
5НидерландызщDean James
21НидерландыпзEnric Llansana
6НидерландыпзКалвин Твигт
11НидерландыпзБобби Адеканье
10ДанияпзСёрен Тенгстедт
7ДанияпзЯкоб Бреум
27НидерландынпФинн Штоккерс
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
08.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турГоу Эхед Иглс0 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
28.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турГоу Эхед Иглс2 : 5ПСВ Эйндховен
02.03.2022Кубок Нидерландов1/2 финалаГоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
23.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турГоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
11.03.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турГоу Эхед Иглс1 : 3ПСВ Эйндховен
10.12.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турПСВ Эйндховен1 : 0Гоу Эхед Иглс
07.03.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турГоу Эхед Иглс0 : 3ПСВ Эйндховен
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 7ПСВ Эйндховен
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 3ПСВ Эйндховен
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турПСВ Эйндховен5 : 1
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024ФиналПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПСВ Эйндховен3 : 1
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГоу Эхед Иглс2 : 0
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГоу Эхед Иглс0 : 2
01.08.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Гоу Эхед Иглс
25.07.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчГоу Эхед Иглс0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген48
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт37
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте24
12 Аякс23
13 Гоу Эхед Иглс33
14 НАК Бреда43
15 Хераклес32
16
Стыковая зона
Алмере Сити41
17
Зона вылета
ПЕК Зволле30
18
Зона вылета
Валвейк40

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