ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
01 Сентября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|35
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|7
|пз
|Малик Тилльман
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|27
|пз
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|6
|пз
|Калвин Твигт
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|7
|пз
|Якоб Бреум
|27
|нп
|Финн Штоккерс
Главные тренеры
|Петер Бош
|Рене Хаке
История личных встреч
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|28.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 5
|02.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|11.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|10.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|07.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|4
|8
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|2
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|14
|НАК Бреда
|4
|3
|15
|Хераклес
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Алмере Сити
|4
|1
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0