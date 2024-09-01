Днепр М - БАТЭ 01 Сентября прямая трансляция
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - БАТЭ, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 3
|15.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|07.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|16.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 0
|01.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|19
|39
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|20
|35
|5
|Арсенал
|20
|31
|6
|Витебск
|20
|29
|7
|Слуцк
|19
|28
|8
|Гомель
|19
|28
|9
|Славия-Мозырь
|20
|27
|10
|Ислочь
|19
|24
|11
|БАТЭ
|19
|20
|12
|Сморгонь
|19
|20
|13
|Нафтан
|18
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|19
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|20
|-1