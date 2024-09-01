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Днепр М - БАТЭ 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Днепр М
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - БАТЭ, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1Днепр М
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ2 : 1Днепр М
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Днепр М0 : 3БАТЭ
15.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ3 : 1Днепр М
07.05.2018 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 1БАТЭ
23.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Днепр М0 : 2БАТЭ
04.06.2017 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ2 : 1Днепр М
16.08.2014 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ3 : 0Днепр М
01.06.2014 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Днепр М0 : 1БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Днепр М
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Днепр М2 : 3
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 1Днепр М
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М1 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 0БАТЭ
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2031
6 Витебск2029
7 Слуцк1928
8 Гомель1928
9 Славия-Мозырь2027
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1920
12 Сморгонь1920
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М198
16
Зона вылета
Шахтёр С20-1

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