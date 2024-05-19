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Падерборн 07 - Ульм 1846 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Падерборн 07
Ульм 1846

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ульм 1846, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ульм 1846
Ульм
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 1Падерборн 07
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Падерборн 07
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 1
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Падерборн 07
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Падерборн 07
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ульм 18461 : 2
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ульм 18460 : 4
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 0Ульм 1846
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ульм 18461 : 2
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна410
2
Повышение
Гройтер Фюрт48
3
Плей-офф за повышение
Магдебург48
4 Гамбург47
5 Падерборн 0737
6 Герта47
7 Карлсруэ37
8 Ганновер-9647
9 Кайзерслаутерн47
10 Эльверсберг45
11 Кёльн34
12 Шальке-0434
13 Нюрнберг44
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер41
16
Стыковая зона
Дармштадт 9841
17
Зона вылета
Ульм 184630
18
Зона вылета
Айнтрахт Б30

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