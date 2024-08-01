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Гагра - Самгурали 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Гагра
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самгурали, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самгурали2 : 0Гагра
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра0 : 0Самгурали
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали2 : 2Гагра
05.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Гагра0 : 0Самгурали
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали1 : 0Гагра
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Гагра3 : 4Самгурали
30.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Гагра1 : 1Самгурали
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали2 : 2Гагра
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Гагра0 : 2Самгурали
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самгурали1 : 1Гагра
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 0Гагра
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Гагра
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Гагра1 : 1
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Гагра
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 0Гагра
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самгурали3 : 0
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Самгурали
11.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самгурали0 : 1
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 1Самгурали
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2242
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2141
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132328
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Телави2323
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2315

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