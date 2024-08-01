Гагра - Самгурали 01 Сентября прямая трансляция
01 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самгурали, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 4
|30.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|14.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|23
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|22
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|21
|41
|4
|Динамо Бт
|22
|34
|5
|Колхети-1913
|23
|28
|6
|Самгурали
|22
|26
|7
|Динамо Тб
|23
|26
| 8
Стыковая зона
|Телави
|23
|23
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|22
|21
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|23
|15