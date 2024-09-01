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Динамо-Владивосток - Сибирь 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Владивосток, Россия), вместимость: 10005
04 Сентября 2024 года в 12:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Динамо-Владивосток
Сибирь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Владивосток - Сибирь, которое состоится 04 Сентября 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Динамо (Владивосток, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Владивосток
Владивосток
Сибирь
Новосибирск
Главные тренеры
Россия Михаил Валерьевич Сальников
Россия Евгений Гарьевич Обгольц
История личных встреч
31.08.2022 Fonbet Кубок России 1/128 финала Динамо-Владивосток1 : 1 5 : 3Сибирь
01.09.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 21-й тур Динамо-Владивосток2 : 3
24.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 20-й тур 0 : 2Динамо-Владивосток
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала Динамо-Владивосток1 : 0
11.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 18-й тур 0 : 1Динамо-Владивосток
04.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 17-й тур 0 : 1Динамо-Владивосток
31.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 7-й тур Сибирь1 : 0
25.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 6-й тур 4 : 1Сибирь
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала Сибирь4 : 3
17.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 5-й тур Сибирь1 : 1
11.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 4-й тур 2 : 0Сибирь
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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