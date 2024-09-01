Португалия - Хорватия 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Хорватия, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Хорватия
|22
|вр
|Диогу Кошта
|5
|зщ
|Диогу Дало
|4
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Антониу Силва
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|23
|пз
|Витинья
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|3
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|19
|зщ
|Борна Соса
|10
|пз
|Лука Модрич
|25
|пз
|Лука Сучич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|15
|нп
|Марио Пашалич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|18
|нп
|Лука Иванушец
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Златко Далич
История личных встреч
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 6-й тур
|2 : 3
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 1-й тур
|4 : 1
|06.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|25.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|10.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|0 : 1
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 5
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Польша
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Дания
|0
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
|2
|Австрия
|0
|0
|3
|Казахстан
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эстония
|0
|0
|2
|Словакия
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|0
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
|2
|Литва
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
|2
|Беларусь
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
|2
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0