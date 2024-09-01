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Португалия - Хорватия 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Португалия
Хорватия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Хорватия, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Хорватия
22ПортугалияврДиогу Кошта
5ПортугалиязщДиогу Дало
4ПортугалиязщРубен Диаш
24ПортугалиязщАнтониу Силва
19ПортугалиязщНуну Мендеш
23Португалияпз Витинья
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
10ПортугалияпзБернарду Силва
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17ПортугалияпзРафаэл Леау
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
1ХорватияврДоминик Ливакович
3ХорватиязщМарин Понграчич
6ХорватиязщЙосип Шутало
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
19ХорватиязщБорна Соса
10ХорватияпзЛука Модрич
25ХорватияпзЛука Сучич
8ХорватияпзМатео Ковачич
15ХорватиянпМарио Пашалич
9ХорватиянпАндрей Крамарич
18ХорватиянпЛука Иванушец
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиПортугалия1 : 2Хорватия
17.11.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 6-й турХорватия2 : 3Португалия
05.09.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 1-й турПортугалия4 : 1Хорватия
06.09.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Португалия1 : 1Хорватия
25.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/8 финалаХорватия0 : 1 ДВПортугалия
10.06.2013Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2013Хорватия0 : 1Португалия
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаПортугалия0 : 0 3 : 5
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаПортугалия0 : 0 3 : 0
26.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 3-й тур2 : 0Португалия
22.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 2-й тур0 : 3Португалия
18.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 1-й турПортугалия2 : 1
24.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 3-й турХорватия1 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 2-й турХорватия2 : 2
15.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 1-й тур3 : 0Хорватия
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиПортугалия1 : 2Хорватия
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиХорватия3 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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