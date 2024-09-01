Беларусь - Болгария 05 Сентября прямая трансляция
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Болгария, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Болгария
Главные тренеры
|Карлос Алос
|Илиан Илиев
История личных встреч
|26.02.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|13.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|2 : 1
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|1 : 0
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 1
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Польша
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Дания
|0
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
|2
|Австрия
|0
|0
|3
|Казахстан
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эстония
|0
|0
|2
|Словакия
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|0
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
|2
|Литва
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
|2
|Беларусь
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
|2
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0