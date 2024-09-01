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Грузия U21 - Молдавия U21 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Грузия U21
Молдавия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Молдавия U21, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия U21
Молдавия U21
Главные тренеры
Грузия Рамаз Сванадзе
Румыния Штефан Стойка
История личных встреч
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Молдавия U210 : 1Грузия U21
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 2Грузия U21
16.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 1Грузия U21
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U210 : 0
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U210 : 3
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Молдавия U210 : 1Грузия U21
25.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Молдавия U210 : 3
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Молдавия U211 : 2
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Молдавия U212 : 1
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 4 : 0Молдавия U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Молдавия U210 : 1Грузия U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Италия U21715
2
Плей-офф
Ирландия U21613
3 Норвегия U21612
4 Латвия U2167
5 Турция U2167
6 Сан-Марино U2170
Группа B
КомандаИО
1 Испания U21616
2
Плей-офф
Шотландия U21613
3 Бельгия U21713
4 Венгрия U21710
5 Казахстан U2163
6 Мальта U2160
Группа C
КомандаИО
1 Нидерланды U21721
2
Плей-офф
Грузия U21613
3 Швеция U21610
4 Молдавия U2176
5 Северная Македония U2166
6 Гибралтар U2183
Группа D
КомандаИО
1 Германия U21616
2
Плей-офф
Польша U21715
3 Болгария U21712
4 Косово U2179
5 Эстония U2161
6 Израиль U2150
Группа E
КомандаИО
1 Швейцария U21614
2
Плей-офф
Румыния U21613
3 Финляндия U21610
4 Албания U21810
5 Черногория U2167
6 Армения U2182
Группа F
КомандаИО
1 Украина U21618
2
Плей-офф
Англия U21718
3 Сербия U21710
4 Северная Ирландия U2166
5 Люксембург U2184
6 Азербайджан U2163
Группа G
КомандаИО
1 Португалия U21718
2
Плей-офф
Греция U21814
3 Хорватия U21613
4 Фарерские острова U2167
5 Беларусь U2196
6 Андорра U2183
Группа H
КомандаИО
1 Словения U21512
2
Плей-офф
Франция U2149
3 Австрия U2158
4 Босния и Герцеговина U2153
5 Кипр U2152
Группа I
КомандаИО
1 Дания U21511
2
Плей-офф
Уэльс U21611
3 Исландия U2146
4 Чехия U2145
5 Литва U2150

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