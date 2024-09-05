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Япония - Китай 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 13:35 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 1-й тур
Япония
Китай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Китай, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 13:35 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Китай
Главные тренеры
ЯпонияХадзимэ Мориясу
ХорватияБранко Иванкович
История личных встреч
27.01.2022ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 7-й турЯпония2 : 0Китай
07.09.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 2-й турКитай0 : 1Япония
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 6-й турЯпония5 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 5-й тур0 : 5Япония
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 4-й тур0 : 3 ТЯпония
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 3-й турЯпония1 : 0
03.02.2024Кубок Азии1/4 финала2 : 1Япония
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 6-й тур1 : 0Китай
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 5-й турКитай1 : 1
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 4-й турКитай4 : 1
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 3-й тур2 : 2Китай
22.01.2024Кубок АзииГруппа A. 3-й тур1 : 0Китай
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Катар00
2 КНДР00
3
Плей-офф
Киргизия00
4
Плей-офф
Иран00
5 Узбекистан00
6 ОАЭ00
Группа 2
КомандаИО
1 Кувейт00
2 Южная Корея00
3
Плей-офф
Оман00
4
Плей-офф
Ирак00
5 Иордания00
6 Палестина00
Группа 3
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Япония00
3
Плей-офф
Китай00
4
Плей-офф
Саудовская Аравия00
5 Бахрейн00
6 Австралия00

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