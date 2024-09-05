Катар - ОАЭ 05 Сентября прямая трансляция
05 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - ОАЭ, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Катар
ОАЭ
Главные тренеры
|Тинтин Маркес
|Паулу Бенту
История личных встреч
|29.01.2019
|Кубок Азии
|1/2 финала
|4 : 0
|11.01.2015
|Кубок Азии
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 4-й тур
|1 : 2
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Кубок Азии
|Финал
|1 : 3
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 5-й тур
|0 : 4
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|28.01.2024
|Кубок Азии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Катар
|0
|0
|2
|КНДР
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Киргизия
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Иран
|0
|0
|5
|Узбекистан
|0
|0
|6
|ОАЭ
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кувейт
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Оман
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Ирак
|0
|0
|5
|Иордания
|0
|0
|6
|Палестина
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Индонезия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Китай
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|0
|0
|5
|Бахрейн
|0
|0
|6
|Австралия
|0
|0