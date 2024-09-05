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Катар - ОАЭ 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 1-й тур
Катар
ОАЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - ОАЭ, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Катар
ОАЭ
Главные тренеры
ИспанияТинтин Маркес
ПортугалияПаулу Бенту
История личных встреч
29.01.2019Кубок Азии1/2 финалаКатар4 : 0ОАЭ
11.01.2015Кубок АзииГруппа C. 1-й турОАЭ4 : 1Катар
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 6-й турКатар2 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 5-й тур0 : 0Катар
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 4-й тур1 : 2Катар
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 3-й турКатар3 : 0
10.02.2024Кубок АзииФинал1 : 3Катар
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 6-й турОАЭ1 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 5-й тур0 : 4ОАЭ
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 4-й тур0 : 3ОАЭ
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 3-й турОАЭ2 : 1
28.01.2024Кубок Азии1/8 финала1 : 1 5 : 3ОАЭ
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Катар00
2 КНДР00
3
Плей-офф
Киргизия00
4
Плей-офф
Иран00
5 Узбекистан00
6 ОАЭ00
Группа 2
КомандаИО
1 Кувейт00
2 Южная Корея00
3
Плей-офф
Оман00
4
Плей-офф
Ирак00
5 Иордания00
6 Палестина00
Группа 3
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Япония00
3
Плей-офф
Китай00
4
Плей-офф
Саудовская Аравия00
5 Бахрейн00
6 Австралия00

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