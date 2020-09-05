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Вьетнам - Россия 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ми Динь (Ханой, Вьетнам), вместимость: 40192
05 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
Вьетнам
Россия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вьетнам - Россия, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ми Динь (Ханой, Вьетнам). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вьетнам
Россия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа F. 6-й тур 3 : 1Вьетнам
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа F. 5-й тур Вьетнам3 : 2
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа F. 4-й тур Вьетнам0 : 3
21.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа F. 3-й тур 1 : 0Вьетнам
24.01.2024 Кубок Азии Группа D. 3-й тур 3 : 2Вьетнам
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Россия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия4 : 0
20.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Россия8 : 0
16.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Россия
12.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Россия1 : 0

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