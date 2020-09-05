Вьетнам - Россия 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ми Динь (Ханой, Вьетнам), вместимость: 40192
05 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вьетнам - Россия, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ми Динь (Ханой, Вьетнам). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вьетнам
Россия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|24.01.2024
|Кубок Азии
|Группа D. 3-й тур
|3 : 2
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0