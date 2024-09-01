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Узбекистан - КНДР 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 1-й тур
Узбекистан
КНДР

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - КНДР, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан
КНДР
Главные тренеры
СловенияСречко Катанец
КНДРСин Ён-Нам
История личных встреч
07.06.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Узбекистан4 : 0КНДР
13.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Узбекистан2 : 0КНДР
12.11.2015ЧМ-2018 - АзияГруппа H. 7-й турУзбекистан3 : 1КНДР
16.06.2015ЧМ-2018 - АзияГруппа H. 2-й турКНДР4 : 2Узбекистан
10.01.2015Кубок АзииГруппа B. 1-й турУзбекистан1 : 0КНДР
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 6-й тур0 : 0Узбекистан
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 5-й турУзбекистан3 : 1
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 4-й турУзбекистан3 : 0
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 3-й тур0 : 2Узбекистан
03.02.2024Кубок Азии1/4 финала1 : 1 3 : 2Узбекистан
29.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1КНДР
27.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0КНДР
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 6-й турКНДР4 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 5-й турКНДР1 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 4-й турКНДР0 : 3 Т
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Катар00
2 КНДР00
3
Плей-офф
Киргизия00
4
Плей-офф
Иран00
5 Узбекистан00
6 ОАЭ00
Группа 2
КомандаИО
1 Кувейт00
2 Южная Корея00
3
Плей-офф
Оман00
4
Плей-офф
Ирак00
5 Иордания00
6 Палестина00
Группа 3
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Япония00
3
Плей-офф
Китай00
4
Плей-офф
Саудовская Аравия00
5 Бахрейн00
6 Австралия00

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