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Южная Корея - Палестина 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 1-й тур
Южная Корея
Палестина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Палестина, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Южная Корея
Палестина
Главные тренеры
Южная КореяКим То-Хоон
ТунисМакрам Дадоуб
История личных встреч
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 6-й турЮжная Корея1 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 5-й тур0 : 7Южная Корея
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 4-й тур0 : 3Южная Корея
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа C. 3-й турЮжная Корея1 : 1
06.02.2024Кубок Азии1/2 финала2 : 0Южная Корея
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 6-й тур5 : 0Палестина
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 5-й турПалестина0 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 4-й тур0 : 1Палестина
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 3-й турПалестина5 : 0
29.01.2024Кубок Азии1/8 финала2 : 1Палестина
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Катар00
2 КНДР00
3
Плей-офф
Киргизия00
4
Плей-офф
Иран00
5 Узбекистан00
6 ОАЭ00
Группа 2
КомандаИО
1 Кувейт00
2 Южная Корея00
3
Плей-офф
Оман00
4
Плей-офф
Ирак00
5 Иордания00
6 Палестина00
Группа 3
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Япония00
3
Плей-офф
Китай00
4
Плей-офф
Саудовская Аравия00
5 Бахрейн00
6 Австралия00

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