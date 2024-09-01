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Ирландия - Англия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
07 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ирландия
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Англия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Англия
Ирландия вр Кивин Келлехер
2 Ирландия зщ Шеймус Коулман
5 Ирландия зщ Дара О'Ши
Ирландия зщ Нейтан Коллинз
11 Ирландия зщ Роберт Брэйди
Ирландия пз Чидози Огбене
8 Ирландия пз Алан Браун
8 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
12 Ирландия пз Каллум О'Доуда
Ирландия нп Эван Фергюсон
10 Ирландия нп Адам Айда
Англия вр Джордан Пикфорд
Англия зщ Трент Александер-Арнольд
Англия зщ Джон Стоунз
Англия зщ Леви Колвилл
Англия зщ Марк Гехи
Англия пз Деклан Райс
Англия пз Кобби Майну
Англия пз Букайо Сака
Англия пз Эберечи Эзе
Англия пз Энтони Гордон
Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Исландия Хеймир Хадльгримссон
Ирландия Ли Карсли
История личных встреч
12.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия3 : 0Ирландия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Ирландия0 : 0Англия
29.05.2013 Товарищеские матчи (сборные) Май 2013 Англия1 : 1Ирландия
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Ирландия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Ирландия2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Ирландия0 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Ирландия0 : 0
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Ирландия1 : 1
14.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Финал 2 : 1Англия
10.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/2 финала 1 : 2Англия
06.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Англия1 : 1 5 : 3
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Англия2 : 1 ДВ
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Англия0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Ирландия — Англия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Казахстан11
2 Норвегия11
3 Словения00
4
Зона вылета
Австрия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр13
2 Румыния00
3 Косово00
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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