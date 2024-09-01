Ирландия - Англия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
07 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Англия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Англия
|вр
|Кивин Келлехер
|2
|зщ
|Шеймус Коулман
|5
|зщ
|Дара О'Ши
|зщ
|Нейтан Коллинз
|11
|зщ
|Роберт Брэйди
|пз
|Чидози Огбене
|8
|пз
|Алан Браун
|8
|пз
|Уильям Смоллбоун
|12
|пз
|Каллум О'Доуда
|нп
|Эван Фергюсон
|10
|нп
|Адам Айда
|вр
|Джордан Пикфорд
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|зщ
|Джон Стоунз
|зщ
|Леви Колвилл
|зщ
|Марк Гехи
|пз
|Деклан Райс
|пз
|Кобби Майну
|пз
|Букайо Сака
|пз
|Эберечи Эзе
|пз
|Энтони Гордон
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Ли Карсли
История личных встреч
|12.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|29.05.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2013
|1 : 1
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Финал
|2 : 1
|10.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 2
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Ирландия — Англия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|1
|2
|Норвегия
|1
|1
|3
|Словения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Австрия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|1
|3
|2
|Румыния
|0
|0
|3
|Косово
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0