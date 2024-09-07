Грузия - Чехия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
07 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Чехия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Чехия
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|14
|зщ
|Лука Лочошвили
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|3
|зщ
|Лаша Двали
|2
|пз
|Отар Какабадзе
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|18
|пз
|Сандро Алтунашвили
|21
|пз
|Георгий Цитаишвили
|9
|нп
|Зурико Давиташвили
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Матей Коварж
|2
|зщ
|Давид Зима
|4
|зщ
|Робин Гранач
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|17
|зщ
|Матей Ринеш
|22
|пз
|Томаш Соучек
|21
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Ондржей Лингр
|9
|пз
|Адам Гложек
|10
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Иван Гашек
История личных встреч
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|7 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Грузия — Чехия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|1
|2
|Норвегия
|1
|1
|3
|Словения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Австрия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|1
|3
|2
|Румыния
|0
|0
|3
|Косово
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0