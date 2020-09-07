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Армения - Латвия 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
07 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 1-й тур
Армения
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Латвия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Латвия
Главные тренеры
Украина Александр Васильевич Петраков
Италия Паоло Николато
История личных встреч
12.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа D. 7-й тур Латвия2 : 0Армения
19.06.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа D. 4-й тур Армения2 : 1Латвия
03.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Латвия2 : 0Армения
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Армения2 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Армения
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Армения
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Армения0 : 1
21.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа D. 10-й тур 1 : 0Армения
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия0 : 2
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Латвия1 : 1
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Латвия
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Латвия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Армения — Латвия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Казахстан11
2 Норвегия11
3 Словения00
4
Зона вылета
Австрия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр13
2 Румыния00
3 Косово00
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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