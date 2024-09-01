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Уругвай - Парагвай 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2024 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Уругвай
Парагвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Парагвай, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
28.01.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Парагвай0 : 1Уругвай
29.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 5-й тур Уругвай1 : 0Парагвай
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Уругвай0 : 0Парагвай
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Парагвай1 : 2Уругвай
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Уругвай4 : 0Парагвай
20.06.2015 Кубок Америки Группа B Уругвай1 : 1Парагвай
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Уругвай1 : 1Парагвай
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Парагвай1 : 1Уругвай
24.07.2011 Кубок Америки Финал Уругвай3 : 0Парагвай
28.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Уругвай2 : 0Парагвай
02.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Уругвай1 : 1
14.07.2024 Кубок Америки — 2024 За 3-е место 2 : 2 3 : 4Уругвай
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Уругвай0 : 1
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 2
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур 0 : 1Уругвай
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 2 : 1Парагвай
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 2 : 1Парагвай
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Парагвай
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Парагвай
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай613
3 Колумбия612
4 Венесуэла79
5 Эквадор68
6 Бразилия67
7 Боливия76
8 Парагвай65
9 Чили75
10 Перу62

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