Уругвай - Парагвай 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2024 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Парагвай, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Парагвай
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Гильермо Баррос Скелотто
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|28.01.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 1
|29.06.2021
|Кубок Америки — 2021
|Группа А. 5-й тур
|1 : 0
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 2
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|4 : 0
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|1 : 1
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|1 : 1
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 2-й тур
|1 : 1
|24.07.2011
|Кубок Америки
|Финал
|3 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|2 : 0
|02.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|За 3-е место
|2 : 2 3 : 4
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|7
|18
|2
|Уругвай
|6
|13
|3
|Колумбия
|6
|12
|4
|Венесуэла
|7
|9
|5
|Эквадор
|6
|8
|6
|Бразилия
|6
|7
|7
|Боливия
|7
|6
|8
|Парагвай
|6
|5
|9
|Чили
|7
|5
|10
|Перу
|6
|2