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Перу - Колумбия 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2024 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Перу
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Колумбия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Колумбия
Главные тренеры
Уругвай Хорхе Фоссати
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
29.01.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Колумбия0 : 1Перу
10.07.2021 Кубок Америки — 2021 За 3-е место Колумбия3 : 2Перу
21.06.2021 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Колумбия1 : 2Перу
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Перу0 : 3Колумбия
16.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия1 : 0Перу
10.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу0 : 3Колумбия
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Перу1 : 1Колумбия
18.06.2016 Кубок Америки - 2016 1/4 финала Перу0 : 0 2 : 4Колумбия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия2 : 0Перу
09.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия1 : 1Перу
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 2 : 0Перу
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Перу0 : 1
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Перу0 : 0
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Перу1 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Перу0 : 0
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал 1 : 0 ДВКолумбия
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала 0 : 1Колумбия
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Колумбия5 : 0
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 1 : 1Колумбия
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Колумбия3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай613
3 Колумбия612
4 Венесуэла79
5 Эквадор68
6 Бразилия67
7 Боливия76
8 Парагвай65
9 Чили75
10 Перу62

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