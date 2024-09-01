Перу - Колумбия 07 Сентября прямая трансляция
07 Сентября 2024 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Колумбия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Колумбия
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|29.01.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 1
|10.07.2021
|Кубок Америки — 2021
|За 3-е место
|3 : 2
|21.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 3
|16.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|10.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 3
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 1
|18.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|08.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 0
|09.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|5 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|7
|18
|2
|Уругвай
|6
|13
|3
|Колумбия
|6
|12
|4
|Венесуэла
|7
|9
|5
|Эквадор
|6
|8
|6
|Бразилия
|6
|7
|7
|Боливия
|7
|6
|8
|Парагвай
|6
|5
|9
|Чили
|7
|5
|10
|Перу
|6
|2